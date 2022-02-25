РИАМО - 25 фев. В Москве началась проходка левого перегонного тоннеля между будущими станциями «Вавиловская» и «Новаторская» строящейся Троицкой линии метро, сообщает пресс-служба комплекса градостроительной политики и строительства столицы.

«Началась проходка левого перегонного тоннеля между строящимися станциями «Вавиловская» и «Новаторская» на будущей Троицкой линии метро, работы ведет щит Herrenknecht S-484 по имени «Людмила» диаметром 6 м», - рассказал заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

Он отметил, что на самой станции «Вавиловская», откуда стартовала проходка тоннеля, завершается установка ограждающих конструкций котлована и активно ведутся земляные работы, в частности, разработка грунта.

«Одновременно продолжается строительство обоих перегонных тоннелей в сторону «Академической». Строительство центрального участка обеспечит необходимую интеграцию Троицкой линии в транспортную сеть Москвы, создав дополнительную связку со станциями метро и МЦК», - подчеркнул Бочкарев.

По словам главы Стройкомплекса, соседний участок Троицкой линии метро от станции «Новаторская» до станции «Бачуринская» находится в более высокой степени строительной готовности, проходку его предпоследнего, 9-го тоннеля недавно завершил тоннелепроходческий щит «Евгения».

По словам гендиректора АО «Мосинжпроект» (холдинг является управляющей компанией по строительству новых линий и станций Мосметро) Юрия Кравцова, строительство перегона от станции «Вавиловская» обеспечит необходимую связку между центральным участком Троицкой линии и участком от «Новаторской» до «Бачуринской».

Кравцов добавил, что протяженность строящегося тоннеля составит 1,4 км, он будет проложен под проезжей частью Ленинского проспекта. Работы в этой местности осложнены тем, что на пути щита залегают многочисленные инженерные коммуникации и пешеходный подземный переход.

«Ранее данный тоннелепроходческий щит использовался на строительстве Калининского и Солнцевского радиусов метрополитена, пройдя в совокупности более 9 км подземных трасс», - добавил Кравцов.

Троицкая линия метро длиной 40 км соединит платформы Московского центрального кольца (МЦК) с городским округом Троицк, пройдя через Южный, Юго-Западный, Троицкий и Новомосковский округа столицы. Ожидаемый ежедневный пассажиропоток – около 100 тыс. человек в сутки. Около новых станций проживает порядка 1 млн человек.

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