РИАМО - 25 фев. В текущем году в столице начали действовать новые правила по предоставлению субсидий на оплату услуг ЖКХ. Такие льготы доступны для московских семей, которые платят свыше 10% от своего дохода на оплату ЖКУ, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

В прошлом году такие меры поддержки были доступны для 900 тыс. семей столицы. В их числе пожилые граждане, инвалиды, многодетные, безработные и студенты.

Чтобы получить эту меру поддержки, москвичи раньше должны были предоставить справку об отсутствии долгов по ЖКХ.

«С этого года отказать в поддержке могут только при наличии задолженности, которая подтверждена судебным актом, вступившим в законную силу. При условии, что эти долги образовались за период не более трех последних лет», — сообщил руководитель департамента жилищно-коммунального хозяйства Москвы Вячеслав Торсунов.

По его словам, больше справки об отсутствии долгов брать не нужно. Теперь госорганы нужную информацию получают через систему межведомственного электронного взаимодействия.