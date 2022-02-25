РИАМО - 25 фев. В текущем году в столице начали действовать новые правила по предоставлению субсидий на оплату услуг ЖКХ. Такие льготы доступны для московских семей, которые платят свыше 10% от своего дохода на оплату ЖКУ, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.
В прошлом году такие меры поддержки были доступны для 900 тыс. семей столицы. В их числе пожилые граждане, инвалиды, многодетные, безработные и студенты.
Чтобы получить эту меру поддержки, москвичи раньше должны были предоставить справку об отсутствии долгов по ЖКХ.
По его словам, больше справки об отсутствии долгов брать не нужно. Теперь госорганы нужную информацию получают через систему межведомственного электронного взаимодействия.
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