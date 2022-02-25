РИАМО - 25 фев. В Сергиево-Посадском городском округе 26 и 27 февраля пройдет фестиваль лыжного спорта «Ozon Гонка Легкова». Гости и участники мероприятия смогут посетить автограф-сессию, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Подмосковья.

Фестиваль пройдет по адресу: Сергиево-Посадский городской округ, город Пересвет, улица Пионерская, дом №9, 12. Мероприятие стартует 26 февраля в 9:00 с автограф-сессии. Затем в 9:55 состоится официальное открытие детской гонки, которая продлится до 11:20, когда состоится награждение.

В 11:50 пройдет открытие гонки для взрослых, они начнут соревноваться в 12:00. Победители и призеры гонки получат награды с 13:00 до 15:00. Затем в микст-зоне участники и амбассадоры «Ozon Гонка Легкова» смогут дать интервью.

Завершение первого дня фестиваля состоится в 18:00. На следующий день в 12:00 чемпионы соревнований по лыжным гонкам и биатлону проведут свои мастер-классы.

Фестиваль лыжного спорта «Ozon Гонка Легкова» пройдет впервые за два года: в 2020 году мероприятие было отменено из-за отсутствия снега, а в 2021 году из-за пандемии коронавируса состоялся только онлайн-заезд.

В 2022 году фестиваль пройдет как в офлайн-, так и онлайн-формате. Между победителями и призерами будет разыгран призовой фонд.

Детский старт пройдет при поддержке подмосковного Минспорта. Участие в нем бесплатное, количество мест ограничено.

В этом году в гонке зарегистрировались 500 детей и около 1 тыс. лыжников старше 18 лет. Дети будут соревноваться на дистанциях 1, 3 и 5 км, а взрослые – на дистанциях 10, 20 и 30 км.

Вместе с участниками фестиваля на гонку выйдут олимпийские чемпионы Александр Легков и Светлана Слепцова, призеры Олимпийских игры Антон Шипулин, Иван Алыпов, Александр Панжинский, Алексей Петухов и Иван Черезов, чемпионка мира Екатерина Юрлова-Прехт и победитель этапов Кубка мира Михаил Девятьяров.

Онлайн-заезды пройдут с 26 февраля по 5 марта. В них участие можно принять бесплатно из любой точки мира. В 2021 году на заезд вышли лыжники из 176 населенных пунктов 56 регионов России и 8 стран.