РИАМО - 25 фев. После серьезного скачка курс европейской и американской валют начал снижаться. Рубль на фоне внешнеполитической сложной обстановки удалось укрепить посредством введенных Центробанком интервенций, следует из данных сайта биржи.

На 10:18 курс доллара составлял 83,5475 рубля. Стоимость евро снизилась до 93,7125 рубля. Тенденция к падению сохраняется.

Днем ранее курс доллара обновил исторический максимум 2016 года, превысив 84 рубля и продолжив расти. Скачки на рынке вызваны вводом войск России на территорию Украины.

О начале военной операции по защите мирных жителей Донбасса утром 24 февраля объявил глава РФ Владимир Путин. Ранее он признал суверенитет ДНР и ЛНР и заключил с ними договор о дружбе.

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