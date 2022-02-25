РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 25 фев. Неизвестный мошенник украл более 40 тыс. рублей под предлогом продажи брендовых духов в Подольске, по данному факту возбуждено уголовное дело, сообщила старший помощник подольского городского прокурора, младший советник юстиции Жанна Смирнова.

В УМВД России по Подольску возбуждено уголовное дело по факту мошеннических действий, совершенных неустановленным лицом. Санкция указанной статьи предусматривает в том числе наказание в виде лишения свободы сроком до 5 лет с ограничением свободы до 1 года.

Неустановленное лицо ввело в заблуждение 4 потерпевших под предлогом продажи брендовых духов. Мошенник предоставил ложную информацию и сообщил о необходимости перевода денежных средств за покупку на его банковскую карту. После перевода денежных средств на общую сумму, превышающую 40 тыс. рублей, неизвестное лицо перестало выходить на связь.

В настоящее время по уголовному делу проводятся все необходимые следственные действия, направленные на установление лица, совершившего указанное преступление, а также принятие законного и обоснованного решения.