РИАМО - 25 фев. В пятницу утром российский рынок акций начал расти. Индекс Московской биржи увеличился на 22,48% до 2520,87 пункта, следует из данных на сайте биржи.

Вместе с этим показателем на 27,86% вырос и индекс РТС - 953,07 пункта.

Ранее был зафиксирован обвал российского рынка. Причиной этого стала внешнеполитическая обстановка.

В четверг утром президент России Владимир Путин объявил о решении начать военную операцию в Донбассе, ее основной целью глава государства назвал защиту мирного населения республик ЛНР и ДНР. Их суверенитет РФ признала в начале недели.