РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 25 фев. Компания «Вентум» из подмосковных Люберец выпускает порядка 25-30 тыс. кв. м воздуховодов в месяц, сообщил «РИАМО в Люберцах» соучредитель ООО «Вентум» Дмитрий Смирнов.

«Таких изделий выпускается порядка 25-30 тыс. кв. метров в месяц, соответственно, 200-300 тыс. кв. метров в зависимости от месяца — это годовое исчисление», — сказал Смирнов.

Компания производит вентиляционное оборудование, его поставляют не только по городам России, но и в Казахстан и Беларусь.

«Здесь работает порядка 80 человек. Я понимаю, это немного, но это конкретное производственное предприятие с полным циклом. Начиная от заготовки до конечных изделий», — сказал глава округа Владимир Ружицкий.