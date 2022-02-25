РИАМО - 25 фев. Здание пиццерии по адресу: ул. Паустовского вл. 6А в столичном районе Ясенево реконструируют с повышением этажности, сообщает пресс-служба Москомстройинвеста.

Соответствующее решение о внесении изменений в правила землепользования и застройки города в отношении указанной территории приняла градостроительно-земельная комиссии Москвы по вопросам градостроительной деятельности (РГ ГД), возглавляемая заместителем мэра города по вопросам градостроительной политики и строительства Андреем Бочкаревым.

По словам председателя Москомстройинвеста Анастасии Пятовой, на рассматриваемом земельном участке площадью 0,025 га планируется реконструкция существующей пиццерии с увеличением суммарной поэтажной площади до 300 кв. м и повышением этажности до трех этажей.

После проведения реконструкции в здании также могут разместиться магазины.