РИАМО - 25 фев. Отделение №25 детского сада №2 в микрорайоне Салтыковка Балашихи планируют закрыть 1 июня, сейчас ведутся переговоры с министерством образования Подмосковья о включении дошкольного учреждения в госпрограмму региона, сообщила заместитель главы администрации муниципалитета Лилия Татевосян.

Встреча с родителями воспитанников данного учреждения состоялась 24 февраля в детском саду №2 «Непоседы» в микрорайоне Дзержинского. На ней также присутствовали представители управления по образованию администрации Балашихи, Роспотребнадзора, Балашихинского водоканала.

О том, что единственный в Салтыковке детский сад закрывают согласно постановлению Роспотребнадзора, жители узнали 21 февраля. Это стало очередным стрессом как для детей, так и для родителей, ведь в прошлом году его уже закрывали на несколько месяцев и весь учебный процесс был сорван, а детям было сложно быстро адаптироваться.

«Согласно проведенной Роспотребнадзором плановой проверке, здание детсада 1936 года постройки исчерпало свой ресурс и не соответствует действующим нормам содержания и правилам безопасности пребывания детей, поэтому его рекомендовали закрыть, передав документы в суд. Администрация округа обратилась с ходатайством к руководству Роспотребнадзора о том, чтобы дети могли завершить учебный год до 1 июня, после чего учреждение будет закрыто», - сказала Татевосян.

Она добавила, что к этому времени начнутся проектно-изыскательские работы, чтобы понять, подлежит ли здание детсада реконструкции или его придется снести и на этом месте построить новый.

«Мы уже ведем переговоры с министерством образования региона о включении учреждения в госпрограмму. Строительство нового дошкольного учреждения на 200-250 мест будет осуществляться на этой же территории», - подчеркнула Татевосян.

В ходе встречи родителям воспитанников рекомендовали до 1 апреля принять решение, в какой детский сад округа их ребенок временно будет ходить после 1 июня, и принести заявления в управление по образованию Балашихи. Перевод в другое учреждение по желанию можно сделать и до 1 июня.

Жители Салтыковки высказали на встрече ряд конструктивных предложений. Среди них - предоставление транспорта для доставки детей в другие учреждения, временная аренда помещения для детсада в микрорайоне, организация в одном из садов отдельной группы детей из Салтыковки, создание инициативной группы из представителей родительского комитета и администрации города, которые будут осуществлять контроль и отчитываться перед жителями микрорайона.