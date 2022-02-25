РИАМО - 25 фев. Сотрудники полиции задержали подозреваемого в хулиганстве со стрельбой в центре Москвы. Это произошло на Тверской улице, сообщается на сайте «МВД Медиа».

По предварительной версии, вместе с неизвестными он разрисовал краской стену здания учреждения культуры. Охранник здания потребовал прекратить противоправные действия, тогда один из злоумышленников в сопровождении двух девушек выстрелил в воздух из предмета, похожего на пистолет.

Затем молодые люди скрылись с места происшествия. Правоохранителям удалось задержать подозреваемого в ходе оперативно-разыскных мероприятий в Вадковском переулке. Им оказался 24-летний житель Московской области.

Предмет, из которого он совершил выстрел, был изъят и направлен на экспертизу. По факту происшествия было возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство». Подозреваемый находится под стражей.

Полицейские устанавливают личность других правонарушителей и все обстоятельства произошедшего.