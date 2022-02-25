РИАМО - 25 фев. Ретейлер электронной техники DNS поднял цены на свои товары на 30%, владелец сети Дмитрий Алексеев объяснил это выросшим курсом доллара, сообщает kp.ru.

Он также отметил, что в сети начался ажиотажный спрос на товары 24 февраля. Продажи выросли в 2 раза.

«Да, это сказалось и на ценах. Сейчас рост составил до 30%. И мы не можем утверждать, что не будет дальнейшего роста», - отметил Алексеев.

Он уточнил, что сейчас ситуация в России развивается по плохому сценарию.

24 февраля Россия начала специальную военную операцию по освобождению населения Донбасса. Западные страны ввели санкции в отношении РФ, курсы евро и доллара выросли.