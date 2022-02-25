РИАМО - 25 фев. МУП «Межрайонный щелковский водоконал» допустил нарушение антимонопольного законодательства. Предприятие незаконно отказало принять декларацию о составе и свойствах сточных вод ООО «РостАгроКомплекс», сообщает пресс-служба Московского областного УФАС России.

«Межрайонный щелковский водоканал» занимает доминирующее положение в границах присоединенных сетей водоотведения на территории Подмосковья. Пользуясь этим, предприятие отказалось принять декларацию общества, тем самым нарушило антимонопольное законодательство.

Московское областное УФАС России выдало предприятию предупреждение о прекращении этих действий, на его исполнение компании предоставлено 10 дней.

Если предприятие не исполнит требование антимонопольного ведомства, в отношении него будет возбуждено дело о нарушении антимонопольного законодательства.