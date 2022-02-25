РИАМО - 25 фев. В 2021 году на территории столицы свыше 11 тыс. кв. м гранитных лестниц обновили на инженерных сооружениях Москвы, сообщает пресс-служба комплекса городского хозяйства.

Таким образом, лестницы обновили почти на 100 объектах. В том числе на Бережковском и Крылатском мостах, а еще в подземных пешеходных переходах у здания Центрального телеграфа и на Пушкинской площади.

Во время проведения работ были удалены сколы и трещины на гранитном камне, отремонтированы системы подогрева. В некоторых местах были полностью заменены поврежденные ступени.

Ремонт лестниц нужен в том числе для того, чтобы обеспечить безопасность жителей и гостей столицы. Материал приходит в негодность из-за климата и эксплуатации.