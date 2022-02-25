РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 25 фев. Качество водоснабжения поселка Светлые горы в подмосковном Красногорске планируют улучшить в I квартале 2022 года, сообщили в администрации горокруга.

Пользователь vovk231163 в комментариях к посту в Instagram-аккаунте главы округа Дмитрия Волкова обратил внимание на нехватку и плохое качество воды в поселке. В частности, по его словам, для питья жители используют воду из колодца в соседней деревне.

Представитель администрации округа в ответ сообщил, что между администрацией, ООО СЗ «Строй-Ресурс», АО «Водоканал» и ООО «Интерост» заключен договор инвестирования на выполнение комплекса мероприятий по улучшению эксплуатационных характеристик и увеличению производительности водозаборного узла №18 вблизи поселка Светлые горы.

«В рамках данного договора предусмотрена закольцовка ВЗУ №17 и ВЗУ №18, что позволит обеспечить жителей поселка Светлые горы устойчивым водоснабжением питьевой воды в жилые помещения от двух источников. Данные мероприятия планируется завершить в I квартале 2022 года», - говорится в ответе.