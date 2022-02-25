РИАМО - 25 фев. Власти западных стран против России введут новые санкции, которые коснутся импорта электроники. Цена на гаджеты может подняться на 10-30%, пишет в пятницу газета «Известия».

Подорожание электроники происходит на фоне геополитической напряженности и проведения российскими военными спецоперации на Украине. По оценке ведущего аналитика Mobile Reseach Group Эльдара Муртазина, резкий подъем курса доллара привел к росту цен в торговых сетях на 15-30%.

Например, iPhone 13 с памятью 128 Гб в сети DNS подорожал с 79,99 тыс. рублей до почти 104 тыс. рублей. Также большим спросом на маркетплейсе Ozon и в «М.Видео–Эльдорадо» пользуются смартфоны, умные часы и другие гаджеты.

Представители рынка отмечают, что неясным остается вопрос работы цепочки расчетов, платежных систем и инструментов. Так, логистическая цепочка электронных устройств, поставляемых из КНР, может измениться.

Спрос на смартфоны быстро вырос в январе 2022 года. По сравнению с аналогичным периодом 2021 года на Ozon объем продаж смартфонов поднялся на 50%.

По словам руководителя направления «Смартфоны» «AliExpress Россия» Аркадия Маркарьяна, на маркетплейсе было продано на 60% больше электронных устройств.

Необходимости в большом количестве скупать девайсы сейчас нет, считает руководитель проекта Content-Review Сергей Половников. Их стоимость уже выросла, соответственно, сэкономить при покупке не удастся.

«К тому же в кризисной ситуации люди, как правило, оказываются без денег, и покупать дорогие и не очень нужные вещи они вряд ли станут», – добавил он.

Руцкой считает, что Россия сможет выдержать санкции Запада>>