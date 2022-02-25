РИАМО - 25 фев. Для восстановления и сохранения природно-исторического парка Покровское-Стрешнево в текущем году там проведут масштабное озеленение, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

В планах — высадить свыше 2,36 тыс. деревьев, более 36,4 тыс. кустарников и разбить 14,3 тыс. кв. м цветников.

В парке высадят сосны, березы, липы, вязы и дубы, возле стихийных тропинок планируют высадить кусты боярышника. Кроме того, появятся кизильник, лапчатка, чубушник и другие кустарники.

В досугово-рекреационном парке планируют обновить спортивные и детские площадки, обустроить кафе и зоны отдыха. Там создадут композиции из злаков. В эколого-просветительском парке вдоль берега реки Химки намерены восстановить околоводную растительность.

Цветники из злаков и многолетников появятся в природном парке. Историческую планировку регулярного сада и пейзажного парка восстановят в историко-культурном парке в зоне усадьбы. Для этого высадят порядка 240 деревьев и свыше 5,5 тыс. кустарников.

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