РИАМО - 25 фев. В районе Гольяново на востоке столицы до конца 2022 года планируют достроить и ввести в эксплуатацию дом по программе реновации. Сейчас ведут фасадные работы, монтаж инженерных сетей, внутреннюю черновую отделку, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«В районе Гольяново по адресу: площадь Белы Куна, владение 1, в этом году введут в эксплуатацию жилой дом для переселения по программе реновации», - рассказал руководитель департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов.

По его словам, в настоящее время ведутся фасадные работы, монтаж инженерных сетей и внутренняя черновая отделка. Монтаж кровли и монолитные работы завершены. У дома будет подземная автостоянка, всего внутри будет 294 квартиры, из которых больше половины - двухкомнатные. Для маломобильных жильцов оборудуют пять квартир.

На первом этаже здания откроются магазины, кафе, салоны красоты и секции. Во дворе установят детскую площадку, а также уличные тренажеры.

Докупить площадь со скидкой и выбрать другой район: ответы на важные вопросы о реновации>>