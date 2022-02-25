РИАМО - 25 фев. С помощью портала «Наш город» жители Москвы могут принимать активное участие в управлении городом и напрямую сообщать властям мегаполиса о возникших проблемах. Недавно сервису исполнилось 10 лет, сообщает мэр столицы Сергей Собянин.

Портал появился для передачи значительной части контрольных полномочий непосредственно жителям Москвы. Он должен был стать инструментом, с помощью которого москвичи могли добиться реального решения проблем.

«Москвичи должны были на практике убедиться, что любое их сообщение не останется без последствий. Для этого потребовалось изменить идеологию взаимодействия чиновников и жителей. Для управления порталом была создана независимая служба модерации – независимая от органов власти, в компетенцию которой входит проверка сообщений и поступающих на них ответов», – написал Собянин на своем персональном сайте.

С помощью портала пользователи могли видеть переписку между жителями и ответственными ведомствами по поводу решения той или иной проблемы, а также подтвердить или опровергнуть ее решение. Руководители, которые подписывали ответы гражданам, несут персональную ответственность за решения и корректность фактов.

С появления «Нашего города» количество тем, по которым можно оставить сообщение, выросло с 10 до 226. За решения по ним отвечают свыше 600 органов власти и учреждений.

Чаще всего жители сообщают о неубранной дворовой территории – граждане направили 456 тыс. таких сообщений, еще 297 тыс. сообщений были посвящены неисправности элементов освещения в многоквартирных домах, а 284 тыс. – повреждению дорожного покрытия.

Сегодня в сервисе зарегистрировано более 1,8 млн пользователей. Ежедневно они отправляют в среднем 4,3 тыс. сообщений, решается примерно 3 тыс. проблем.

«Ежедневно я вижу полную информацию о проблемах в каждом конкретном районе, округе, дворе. Могу понять очаги напряжения, носит ли проблема точечный характер или это системная история, которая требует комплексного решения», – отметил Собянин.

В 2022 году портал и мобильное приложение «Наш город» получат обновления. Изменятся дизайн, классификатор проблемных тем станет проще, а использование портала станет удобнее.