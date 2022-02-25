РИАМО - 25 фев. В районе Коньково планируют построить физкультурно-оздоровительный комплекс. Сейчас участок, где намерены разместить объект, свободен от капитальных строений, сообщает пресс-служба Москомстройинвеста.

Рабочая группа Градостроительно-земельной комиссии Москвы по вопросам градостроительной деятельности, которую возглавляет заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев, приняла решение о внесении изменений в правила землепользования и застройки Москвы (ПЗЗ) в отношении территории по адресу: ул. Введенского, вл. 23А (ЮЗАО).

По словам председателя Москомстройинвеста Анастасии Пятовой, рассматриваемый земельный участок площадью 0,46 га может быть выставлен на торги для размещения физкультурно-оздоровительного комплекса.

Его суммарная поэтажная площадь может составить 3 680 кв. м. Сейчас участок свободен от капитальных строений.