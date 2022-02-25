РИАМО - 25 фев. В ТиНАО рядом с железнодорожной станцией в деревне Крекшино появится промышленный технопарк, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Там появится производственный корпус, административное здание и трансформаторная подстанция. Также установят современные очистные сооружения», – говорится в сообщении.

Ввести объект в эксплуатацию планируется до конца января 2024 года. Площадь технопарка составит более 14,5 тыс. кв. м. Его возведут в ходе программы создания мест приложения труда. По ней в четырех районах Москвы построят пять технопарков. Объем частных инвестиций будет достигать почти 17 млрд рублей. Появится более 8,4 тыс. рабочих мест.

В 2021 году в ТиНАО создали свыше 12 тыс. рабочих мест благодаря вводу в эксплуатацию производственных, офисных и социальных объектов.

В материале отмечается, что до 2035 года на развитие ТиНАО планируют направить 7 трлн рублей. Примерно 2,8 трлн рублей составят инвестиции в жилищное строительство. Остальные средства вложат в развитие инфраструктуры.