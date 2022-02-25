РИАМО - 25 фев. Тело мужчины с проникающим колото-резаным ранением нашли в Долгопрудном, по данному факту возбудили уголовное дело, сообщили РИАМО в пресс-службе ГУ МВД России по Московской области.

Труп был обнаружен в квартире на улице Павлова.

По подозрению в убийстве был задержан мужчина 1985 года рождения. Преступление было совершено после совместного распития спиртного, в ходе ссоры.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).