РИАМО - 25 фев. Тело мужчины с проникающим колото-резаным ранением нашли в Долгопрудном, по данному факту возбудили уголовное дело, сообщили РИАМО в пресс-службе ГУ МВД России по Московской области.
Труп был обнаружен в квартире на улице Павлова.
По подозрению в убийстве был задержан мужчина 1985 года рождения. Преступление было совершено после совместного распития спиртного, в ходе ссоры.
По данному факту было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).
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