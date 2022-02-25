РИАМО - 25 фев. Четыре производителя лифтов, которые работают на территории столицы, выпустили почти 15 тыс. подъемников в 2021 году, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Согласно данным Росстата, в прошлом году в России произвели 31,2 тыс. лифтов, почти половину — 14,7 тыс. — в Москве», — рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

По его словам, в столице также действует предприятие по выпуску лебедок. Там и на производстве лифтов трудятся свыше 5 тыс. человек. Лифты из Москвы устанавливают во всех федеральных округах страны.

Более половины выпущенных лифтов приходится на Щербинский лифтостроительный завод. Там ежегодно производят свыше 8,5 тыс. лифтов. В частности, 43 лифта направили в учебные заведения Москвы и Подмосковья. Более 400 подъемников установят в учебных заведениях, больницах, спортивных центрах и предприятиях 36 регионов России.