РИАМО - 25 фев. В столице завершили основные строительно-монтажные работы на путепроводе в районе примыкания к улице Маресьева участка магистрали от Лухмановской улицы до границ города, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Ведется строительство боковых проездов в районе путепровода, которые обеспечат выезд в сторону улицы Маресьева и в сторону области», - рассказал руководитель департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов.

По его словам, бетонирование основных конструкций путепровода завершено. Всего в ходе строительства автотрассы от Лухмановской улицы до границы с Московской областью планируют создать и реконструировать почти 13 км дорог. В том числе, путепроводы в районе примыкания новой транспортной артерии к улице Маресьева (94 м), Покровской (256 м) и Лухмановской (380 м) улицам.

В районе СНТ «Зенино» в Люберцах установят шумозащитные экраны протяженностью почти 2 км. Также у СНТ «Зенино» и в районе Сочинской улицы появятся три подземных пешеходных перехода. В настоящее время там и на двух других эстакадах ведутся активные работы.

Строительство дороги для соединения Северо-Восточной хорды с перспективной магистралью Москва — Нижний Новгород — Казань планируют завершить в 2023 году.

Дорога от Лухмановской улицы до границ города позволит улучшить транспортную ситуацию в Некрасовке, связать Зенинское и Косинское шоссе.