РИАМО - 25 фев. Из-за начала специальной военной операции по защите населения Донбасса многие страны ввели санкции в отношении РФ. Рынок акций обвалился. Инвесторам сейчас не стоит продавать акции, а докупать их рано, сообщил эксперт по фондовому рынку компании «БКС Мир инвестиций» Валерий Емельянов.

«Ответ будет зависеть от того, в какой валюте вы храните сбережения и какие активы у вас уже есть. Если вы достаточно агрессивный инвестор и у вас в основном российские акции, продавать их уже поздно, а докупаться, возможно, еще рано. Это зависит от того, как будет развиваться история с геополитикой», – сказал Емельянов в эфире радио Sputnik.

Он рассказал, что при правильно выбранном моменте можно будет получить существенную выгоду. Также эксперт сравнил нынешнюю ситуацию с теми, которые переживала экономика России в 2008 и 2020 годах.

«Если делать ставку на то, что худшее позади, российские акции можно докупать, и это может быть замечательной идеей, потому что потенциал отскока сейчас измеряется десятками процентов и на некоторых акциях можно будет заработать более 100%», - отметил он.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале спецоперации на Донбассе. Западные страны ввели санкции в отношении России.