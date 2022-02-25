РИАМО - 25 фев. В связи с событиями на Донбассе сейчас наблюдаются скачки курсов валют и рынка акций, поэтому мошенники могут воспользоваться этой ситуацией. Они могут начать предлагать способы якобы сохранить сбережения или получить выплаты, сообщил руководитель департамента по противодействию мошенничеству компании «Инфосистемы Джет» Алексей Сизов.

«Мы сейчас явно видим очень сильные скачки и валютного рынка, и рынка акций. Скорее всего, на фоне этого мошенники будут предлагать какие-нибудь вымышленные продукты по сбережению средств или переводу их в иностранные валюты. Это классика, которую мошенники используют в таких ситуациях», — сказал Сизов в эфире радио Sputnik.

Он добавил, что мошенники также могут пообещать якобы выплаты с целью поддержки. Злоумышленники могут предложить где-то зарегистрироваться, чтобы получить выплаты от государства.

Эксперт отметил, что, если поступил подобный звонок, нужно уточнить, из какой организации звонят. После этого надо прекратить звонок, зайти на сайт организации и посмотреть там информацию. Если там есть сведения, о которых говорили по телефону, то нужно перезвонить в организацию самостоятельно. Если такой информации на сайте нет, значит, звонили мошенники.