РИАМО - 25 фев. Жители и гости столицы смогут отметить Масленицу и присоединиться к гуляниям с 25 февраля по 6 марта на ВДНХ, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Основным гастрономическим событием на ВДНХ станет традиционная масленичная ярмарка. Несколько десятков ярких шале, украшенных подсветкой, установят за павильоном №55 «Музей оптических иллюзий.

Посетители смогут попробовать блины с ягодной начинкой, на рисовой муке, блин – хот-дог, попить чай из самовара с пряником ручной работы. Ярмарка будет работать с 11:00 до 20:00. 6 марта в 14:00 начнется развлекательная программа с перетягиванием каната, прыжками через гигантскую скакалку и хороводами.

Лекцию-концерт «Масленичные песни и обряды» проведут в центре славянской письменности «Слово» 26 февраля в 14:00. С 1 по 6 марта в «Городской ферме» пройдут занятия по изготовлению соломенных кукол и игрушек-солнышек. Лекция о возникновении праздника Масленицы пройдет 6 марта, первый сеанс в 12:30.

6 марта на Центральной аллее площади Промышленности ВДНХ состоится фестиваль «Нео-Масленица». С 12:00 до 20:00 гостям будут показывать фокусы, петь и читать стихи. Кроме того, на площади будут водить хоровод, проведут модный показ в неорусском стиле, запланированы творческие занятия, конкурсы, выступления артистов. В 19:00 начнется мэппинг-шоу «Масленица». На специальном чучеле покажут видеопроекции, посетители станут свидетелями виртуального сожжения Масленицы.

На ряд мероприятий потребуются предварительная регистрация и QR-код о вакцинации, после болезни или отрицательного ПЦР-теста на коронавирус.