РИАМО - 25 фев. Росавиация напомнила властям Великобританиям о том, что нужно соблюдать соглашение о воздушном сообщении, сообщает Федеральное агентство новостей.

Ранее российская авиакомпания «Аэрофлот» попала под санкции Великобритании. Власти страны сообщили о приостановке действия лицензии на осуществление полетов. При этом такие ограничения нарушают положение соглашения о воздушном пространстве между странами.

При этом РФ может применить зеркальные меры. В пятницу авиакомпании Британии должны выполнить свыше 70 транзитных рейсов в воздушном пространстве РФ.

Великобритания ввела санкции в отношении «Аэрофлота» после начала специальной военной операции по защите населения Донбасса. О проведении операции объявил президент России Владимир Путин 24 февраля.