РИАМО - 25 фев. В конце февраля в подмосковных лесах наступил мертвый сезон, из грибов остались только единичные застарелые экземпляры, сообщил РИАМО миколог, кандидат биологических наук Михаил Вишневский.

«Если сейчас в лесах и можно что-то найти, то это «пенсионеров» - грибы, выросшие зимой и оставшиеся до весны, которые потенциально съедобны. На холоде они хорошо сохраняются, но внешний вид у них небольшой. Такого обилия, как в декабре-январе, конечно, нет. Сейчас, если так можно выразиться, самый негрибной сезон», — сказал Вишневский.

Он добавил, что зимние грибы, которые начали расти в декабре, уже почти полностью сошли. Среди них была, например, вешенка обыкновенная.

Весенние грибы только начали формироваться. Сейчас в подмосковных лесах с трудом получится собрать грибов на сковородку, не говоря уже о целой корзине, заключил эксперт.