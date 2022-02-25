РИАМО - 25 фев. Пополнять раздел «Портфолио» в «Московской электронной школе» (МЭШ) смогут школы, это сделает картину успехов учеников в науке, творчестве и спорте более полной, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

Ранее портфолио в МЭШ могли пополнять школьники и их родители, также этим занимались операторы из организаций, которые курирует столичный департамент образования и науки.

«Теперь, когда школы также могут вносить данные в сервис, картина успехов школьника в учебе, творчестве, спорте, науке и общественной деятельности станет более полной и информативной», - говорится в сообщении.

Информация в портфолио делится на категории, такие как «Гражданская активность», «Культура», «Творчество» и другие. Самые значимые достижения попадают на виртуальную витрину наград.

Кроме того, в портфолио можно отметить участие школьника в олимпиадах, научных конференциях, указывать, какое культурное учреждение посетил ученик. Благодаря функции «чекин» в мобильном приложении «Дневник «МЭШ» эти данные пополняются автоматически.

Сведения из портфолио дают возможность школьникам презентовать свои достижения на школьном, городском, федеральном уровнях.