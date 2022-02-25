РИАМО - 25 фев. В столице 25 и 26 февраля ожидается порывистый ветер, однако он не будет экстремально сильным. Воздух прогреется до плюс 3 градусов, сообщается на сайте «Метеовести».

25 февраля на Русскую равнину придет штормовой циклон «Глэдис». Его удар придется на северо-запад России, а в других регионах его влияние проявится в виде потепления.

Так, в столице будет до плюс 3 градусов, ветер будет порывистым, но не экстремальным. На выходных ожидаются дождь со снегом.

В дальнейшем влияние на погоду будет оказывать антициклон, погода будет спокойной.