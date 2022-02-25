РИАМО - 25 фев. Крупнейшие банки России попали под санкции США, которые были введены из-за спецоперации РФ на Донбассе. Речь идет о ВТБ, Сбере, Газпромбанке и других крупных кредитных организациях, сообщает Федеральное агентство новостей.

Также санкции Америки распространяются на банки «Открытие», Совкомбанк и Новикомбанк.

Кроме того, санкции в отношении России вводит ряд и других зарубежных государств.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале военной спецоперации на Донбассе.

Ранее руководство ВТБ порекомендовало своим клиентам, которые сейчас находятся в других странах, снять наличные или расплачиваться карточками других банков.