РИАМО - 25 фев. Опубликована закупка на проектирование и строительство поликлиники на 600 посещений в смену в городском округе Лобня, сообщила министр правительства Московской области по конкурентной политике Елена Волкова.

Проектирование и строительство объекта осуществляется в рамках государственной программы «Строительство объектов социальной инфраструктуры» и финансируется за счет средств федерального бюджета и бюджета Московской области.

Завершить строительство объекта планируется в 2024 году.

Ранее и. о. министра здравоохранения Московской области Алексей Сапанюк заявил, что подмосковные поликлиники вернулись к плановому режиму работы в связи с уменьшением нагрузки из-за отступления коронавируса. Так, в регионе возобновилась работа дневных стационаров, а также плановые приемы у врачей-специалистов и профилактические медосмотры.