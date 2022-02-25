РИАМО - 25 фев. Системы жизнеобеспечения столицы работают в штатном режиме, коммунальные службы готовы к наступлению весны и оттепели, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Городские службы непрерывно мониторят состояние улично-дорожной сети. При необходимости проводится противогололедная обработка особо опасных участков. Такими участками являются мосты, набережные, эстакады, остановки общественного транспорта, а также крутые подъемы и спуски.

Кроме того, сотрудники комплекса городского хозяйства организуют водоходы для беспрепятственного пропуска талых вод, очищают водоприемные устройства. Бригады ГУП «Мосводосток» готовы приступить к устранению временных скоплений воды.

В столице ожидается переменчивая погода с плюсовой температурой днем и минусом ночью. Из-за этого в городе возможны подтопления и гололедица. Такая погода может продержаться до конца недели.