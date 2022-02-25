РИАМО - 25 фев. Опубликована закупка на проектирование и строительство детского сада на 510 мест в п. Нагорное городского округа Мытищи, сообщила министр правительства Московской области по конкурентной политике Елена Волкова.

Победитель аукциона должен будет подготовить проектную документацию, проект интерьеров, проект благоустройства, разработать рабочую документацию. Также он должен будет провести строительство детского сада на 510 мест по адресу: Московская область, г.о. Мытищи, п. Нагорное.

Проектирование и строительство объекта осуществляется в рамках государственной программы «Строительство объектов социальной инфраструктуры» и финансируется за счет средств бюджета Московской области и бюджета городского округа Мытищи.

Согласно данным закупки, начальная (максимальная) стоимость контракта составляет 579, 651 млн руб.

Завершить строительство объекта планируется в 2024 году.