РИАМО - 25 фев. За последние 10 лет потребление воды в столице и ближнем Подмосковье уменьшилось почти на 30%, число потребителей при этом увеличивается, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Общее производство воды в 2021 году достигло 1 млрд кубометров. 10 лет назад оно составило 1,37 млрд кубометров.

За последние годы было построено и реконструировано 1,2 тыс. км водопроводных сетей. В этом году также планируют проложить и обновить 224 км сетей.

Использование экономичной бытовой техники, а также установка счетчиков помогает жителям экономить потребление воды.