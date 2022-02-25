РИАМО - 25 фев. Следователи возбудили уголовное дело в отношении девушки 1999 года рождения. Ее подозревают в том, что она бросила в полицейских бутылку с зажигательной смесью на несанкционированной акции в Москве, сообщила РИАМО старший помощник руководителя ГСУ СК России по столице Юлия Иванова.

Вечером 24 февраля девушка участвовала в несанкционированном мероприятии, которое прошло в центре столицы. Она бросила в полицию бутылку с зажигательной смесью.

Дело возбуждено по ст. 318 УК РФ (угроза применения насилия в отношении представителя власти).

Девушку задержали на месте инцидента. С ней проведут следственные действия.