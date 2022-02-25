РИАМО - 25 фев. Опубликована закупка на капитальный ремонт здания женской консультации в городском округе Пушкинский, сообщила министр правительства Московской области по конкурентной политике Елена Волкова.

В Единой информационной системе в сфере закупок опубликовано извещение о проведении открытого конкурса в электронной форме на выполнение работ ПИР и капитальный ремонт здания женской консультации ГБУЗ МО «Московская областная больница им. проф. Розанова В.Н.».

Проектирование и строительство объекта осуществляется в рамках государственной программы Московской области «Здравоохранение Подмосковья» и финансируется за счет средств бюджета Московской области.

Завершить строительство объекта планируется в 2022 году.

В минувшем году 6 объектов здравоохранения, построенных за счет средств инвесторов, ввели в эксплуатацию в четырех округах Подмосковья.