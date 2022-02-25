РИАМО - 25 фев. Агентство инноваций Москвы открывает прием заявок на участие в третьем наборе программы по поддержке технологичного предпринимательства StartHub.Moscow. 120 компаний-участников ждет интенсивный образовательный курс. Об этом сообщает пресс-служба департамента предпринимательства и инновационного развития столицы.

Подать заявку можно будет на сайте до 10 апреля, а список отобранных экспертным советом резидентов опубликуют 24 мая 2022 года.

Сама программа стартует 1 июня и рассчитана на 5 месяцев. Присоединиться к ней смогут предприниматели с готовым проектом или минимально жизнеспособным продуктом, а также стартапы.

«Наставники и эксперты расскажут, как развить бизнес и вывести его на новый уровень», — сказала заммэра - глава аппарата мэра и правительства столицы Наталья Сергунина.

По ее словам, после обучения выпускники презентуют свои проекты инвесторам, а также представителям корпораций и города. Кроме того, резидентам также предоставят доступ к площадке технохаба на «Красном Октябре».