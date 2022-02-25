РИАМО - 25 фев. 160 рейсов отменили и задержали в аэропортах Московского региона утром в пятницу, по данным сервиса «Яндекс.Расписания».

Во Внукове 12 рейсов задержано, 58 отменено, в Домодедове 7 рейсов задержано, 15 отменено, в Шереметьеве 8 рейсов задержано, 59 отменено.

По данным онлайн-табло аэропорта Жуковский, там одна отмена – рейса в Таганрог.

С 24 февраля по 2 марта прекращено авиасообщение в южные города России. Это связано с военной операцией в Донбассе.