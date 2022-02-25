РИАМО - 25 фев. Опубликована закупка на капитальный ремонт детского сада № 5 «Незабудка» в городском округе Дзержинский, сообщила министр правительства Московской области по конкурентной политике Елена Волкова.

В Единой информационной системе в сфере закупок опубликовано извещение о проведении открытого конкурса в электронной форме на выполнение работ по капитальному ремонту МБДОУ КВ «Детский сад № 5 «Незабудка» по адресу: Московская область, г. Дзержинский, ул. Томилинская, д. №21/1.

Выполнение работ по разработке проектной документации и капитальному ремонту объекта осуществляется в рамках государственной программы Московской области «Образование» и финансируется за счет средств бюджета Московской области и средств бюджет городского округа Дзержинский.

Завершить ремонт объекта планируется в 2023 году.