РИАМО - 25 фев. В пятницу в Подмосковье и столице будет облачно с прояснениями, обойдется без существенных осадков, сообщается на сайте «Метеоновости».

Максимальная температура воздуха в Москве составит плюс 1 – плюс 3 градуса, по Московской области - от минус 1 до плюс 4 градусов.

Атмосферное давление и содержание кислорода будут в пределах нормы. Ветер южный, до 5-10 метров в секунду.

По данным синоптиков, погода в Московском регионе в целом будет комфортной, но метеозависимые люди могут почувствовать недомогание.