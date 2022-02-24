РИАМО - 24 фев. Сегодня российскими Вооруженными силами были выведены из строя 83 наземных объекта военной инфраструктуры на территории Украины, сообщает Федеральное агентство новостей.

В Минобороны РФ заявили, что российские военные сбили два Су-27, два Су-24, боевой вертолет и четыре беспилотника Украины.

Ранее официальный представитель Минобороны России, генерал-майор Игорь Конашенков заявил, что Россия вывела из строя 11 аэродромов ВВС, 3 командных пункта, пункт базирования ВМС Украины, а также 18 радиолокационных станций. При этом ВС РФ не наносят удары по городам Украины, чтобы избежать потерь среди гражданского населения.

В четверг президент России Владимир Путин объявил о начале военной спецоперации по денацификации и демилитаризации Украины.