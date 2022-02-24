РИАМО - 24 фев. Организм может иначе отреагировать на бустерную прививку от коронавируса не так, как после первых двух доз вакцины, на реакцию влияют определенные факторы, сообщил врач-терапевт высшей категории Алексей Водовозов.

Говоря об этой этой прививке, он напомнил, что в условиях распространения омикрона многие люди задумываются о ревакцинации.

«Все люди разные, у всех индивидуальная реакция разная, но в большинстве случаев мы видим более легкое течение как раз при бустере. То есть если человек после первых двух доз вакцины выходил из строя на несколько дней, его, например, основательно лихорадило, при бустере это встречается реже», – сказал Водовозов в эфире радио Sputnik.

Он также отметил, что бывает и наоборот, когда люди первые две дозы не заметили совершенно, а третью перенесли как-то не очень.