РИАМО - 25 фев. Школьников приглашают присоединиться к V Всероссийской олимпиаде школьников группы компаний «Россети», регистрацию можно пройти по ссылке https://rosseti.startexam.ru/, сообщает пресс-служба «Россети Московский регион».

Участники олимпиады смогут присоединиться к крупнейшей электросетевой компании в мире и смогут участвовать в реализации проектов национального масштаба, решать интересные кейсы, а также отдохнуть летом в Сочи и получить призы.

Олимпиада пройдет в дистанционном формате. Первый этап состоится 12-13 марта 2022 г. К участию приглашаются школьники 9 и 10 классов.

Первый этап – отборочный. Он проверит знания ребят по физике, математике и информатике. В случае успешного прохождения можно попасть во второй заключительный этап, направленный на решение прикладных задач в области электроэнергетики, который пройдет 16-17 апреля 2022 года.

На официальном сайте олимпиады можно ознакомиться с памяткой участника олимпиады, примерами заданий прошлых лет, а также скачать регистрационные формы документов для заполнения.