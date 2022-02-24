РИАМО - 24 фев. В Сергиево-Посадском государственном историко-художественном музее-заповеднике 25 февраля откроется выставка «Во всех ты, душенька, нарядах хороша...», сообщает пресс-служба министерства культуры Подмосковья.

Гостям музея представят коллекцию женской одежды, которая была популярна в городе с 1900-х до конца 1980-х годов. Из фондом музея и частных коллекций была собрана экспозиция из более чем 150 предметов. Благодаря этому можно получить представление о быстро менявшемся облике жительниц города.

Так, среди представленных предметов гардероба модниц 1960-х годов – плащи из болоньи, костюмы из кримплена и мохеровые изделия 1970-х годов. Также в экспозиции представлены обязательные аксессуары, парфюмерия, косметика и туалетные принадлежности.

Особое место в экспозиции уделено нарядам невест, благодаря им можно увидеть изменение облика новобрачной на протяжении почти сотни лет.

Для выставки отобраны предметы, которые были изготовлены в трикотажной фабрике имени Розы Люксембург, на фабрике пошива одежды по индивидуальным заказам населения, в ателье «Силуэт» на проспекте Красной Армии и ателье №8 на улице Первой Ударной Армии.

Дополнением экспозиции стали фотоснимки, которые помогут в полной мере представить облик жительницы Сергиева Посада в XX веке.