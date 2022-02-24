РИАМО - 24 фев. Сотрудники полиции в четверг вечером задержали 600 участников несогласованной акции в центре Москвы, сообщается на сайте ГУ МВД России по столице.

Полицейские предприняли необходимые меры для обеспечения правопорядка и безопасности в городе. Участники несогласованной акции были задержаны за различные нарушения общественного порядка.

Сейчас в отношении задержанных решается вопрос о привлечении к ответственности в соответствии с законодательством.

Ранее в Сети появились сообщения с призывом принять участие в публичном мероприятии в центре Москвы 24 февраля. Прокуратура города и ГУ МВД России по столице предупреждали, что за участие и организацию несогласованной акции может последовать ответственность, предусмотренная законодательством.