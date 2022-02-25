РИАМО - 25 фев. Сегодня православные христиане отмечают праздник в честь Иверской иконы Пресвятой Божией Матери, а 45 лет назад в этот день в столичной гостинице «Россия» произошел крупный пожар.

Празднование в честь Иверской иконы Божией Матери

Оригинал иконы находится на Афоне в Греции. По преданию, ее автором стал евангелист Лука. Считается, что 25 февраля монахи монастыря на горе Афон увидели чудотворный образ Божией Матери.

Согласно разным источникам, женщина, владевшая иконой, была вынуждена спрятать икону в море подальше от иконоборцев. Спустя несколько веков монахи Иверского монастыря увидели икону в море. Они несколько раз пытались принести ее внутрь монастыря, но через некоторые время она оказывалась над воротами монастыря. Так икону прозвали Привратницей.

Учреждение Синода

В 1721 году в этот день Петр I учредил создание государственного органа церковного управления – Святейшего Правительствующего Синода. Согласно «Духовному регламенту», патриаршество упразднялось и учреждался верховный орган управления Церковью во главе с обер-прокурором, который непосредственно подчинялся царю.

По своей сути Синод представлял собой «церковное министерство». Без предстоятеля Русская Православная церковь оставалась вплоть до 18 ноября 1917 года, когда патриархом Московским и всея Руси был избран Тихон. В конце того же года Всероссийский Поместный Собор учредил Священный Синод, который остается высшим органом управления в РПЦ в межсоборный период.

Пожар в гостинице «Россия»

В Москве гостиница «Россия» была построена в 1964-1967 годах в старинном районе Зарядье. На тот момент это была крупнейшая в Европе гостиница с 3 182 номерами на 5,3 тыс. человек. В 1977 году там произошел пожар, звонок о происшествии поступил на пульт дежурной службы в 21:24. Пожарные, которые прибыли на место возгорания, сразу присвоили пожару высшую категорию опасности.

Для тушения возгорания было использовано 35 автоцистерн с водой, 97 водяных стволов и 61 автонасос. Жертвами пожара стали 42 человека, более 50 человек пострадали в результате инцидента. Выжили в происшествии свыше 1 тыс. человек.

Гостиница сильно пострадала, сначала ее планировали отремонтировать, но затем демонтировали. На ее месте в 2017 году был открыт парк «Зарядье».

День рождения народного артиста СССР Всеволода Санаева

В 1912 году Всеволод Санаев родился в Туле. Его актерская карьера началась в начале 1930-х годов. Свою первую роль он исполнил в фильме «Волга-Волга» 1938 года.

За свою творческую карьеру Санаев исполнял роли как положительных героев, например старшины Козлова в фильме «Пять дней, пять ночей» и майора Сазонова в «Это случилось в милиции», так и отрицательных – анархиста Сиплый в «Оптимистической трагедии» и Гомозова в «Скуки ради». Сам же артист жалел, что не исполнил комедийной роли.

В 1969 году он был удостоен звания народного артиста СССР. Кроме того, Санаев стал лауреатом государственной премии им. Братьев Васильевых, а также был награжден орденами и медалями. 27 января 1996 года артиста не стало.