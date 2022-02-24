РИАМО - 24 фев. В период с 14 по 18 февраля на государственный кадастровый учет поставили 8-этажный жилой дом в ЖК «Красногорский» в поселке Нахабино, а также 14-этажный жилой дом в ЖК «Зеленые аллеи» в городе Видное Ленинского округа, сообщает пресс-служба управления Росреестра по Московской области.

Дом в ЖК «Красногорский», поставленный на кадастровый учет, имеет площадь более 21,5 тыс. кв. м. и рассчитан на 323 квартиры. Вместе с домом кадастровый номер получил детский сад на 60 воспитанников, расположенный на первом этаже здания.

Получивший кадастр дом в ЖК «Зеленые аллеи» имеет площадь около 50 тыс. кв. м. и рассчитан на 719 квартир, кроме того, в дом встроена поликлиника площадью более 600 кв. м. Объект здравоохранения состоит из терапевтического и специализированного отделения, где работают узкие специалисты. За одну смену врачи поликлиники смогут принимать до 100 пациентов.

Помимо прочего, за несколько дней подмосковным управлением Росреестра проведена государственная регистрация права постоянного (бессрочного) пользования на земельные участки муниципальных дошкольных и общеобразовательных учреждений, расположенных в городском округе Шатура под размещение МБУ дополнительного образования «Мещерский кадетский корпус им. Евпатия Коловрата» и в городском округе Балашиха под размещение комбинированного детского сада № 17 «Одуванчик».

Также проведена государственная регистрация права оперативного управления муниципальных общеобразовательных и дошкольных учреждений: средней общеобразовательной школы «А-Статус» в Одинцовском округе, а также детского сада комбинированного вида №18 «Золотая рыбка» и средней общеобразовательной школы №3 с углубленным изучением отдельных предметов в городском округе Балашиха.