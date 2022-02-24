РИАМО - 24 фев. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил о введении пакета санкций против российского авиаперевозчика «Аэрофлот», сообщает Федеральное агентство новостей.
Воздушным суднам авиакомпании будет запрещено прилетать в Соединенное Королевство.
Кроме того, власти Великобритании ограничат размер вкладов россиян в банках страны и запретят компаниям из России торговать в долларах и фунтах.
Ранее санкции против трех российских банков и 361 депутата Госдумы РФ ввело правительство Швейцарии.
Руководители западных стран вводят ограничения из-за проведения спецоперации российских вооруженных сил на территории Украины.
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