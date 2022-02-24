РИАМО - 24 фев. Бывший вице-президент РФ, Герой СССР Александр Руцкой заявил, что Россия выдержит западные санкции, которые вводятся из-за спецоперации Вооруженных сил РФ на Донбассе. Об этом сообщает News.ru.

«Да выдержим мы. Я всем напоминаю, кто задает такой вопрос: после 45 года, за 8 лет нам кто-либо помогал восстанавливать экономику? Никто! Мало того, еще и угрожали»,— подчеркнул Руцкой.

По его словам, СССР не только восстановил свою экономику, но и помог Восточной Европе восстановить экономику и мирную жизнь.

Россия с утра 24 февраля проводит на территории Донбасса специальную военную операцию, ее целью является защита мирного населения ЛНР и ДНР, а также демилитаризация Украины. ВС РФ атаковали военную инфраструктуру, объекты ПВО и аэродромы.

Ранее ФСБ России сообщала, что ряд украинских пограничников покинули места дислокации на российско-украинской границе.